"Planeta dziś płonie, a oni nic nie robią". Rafał Trzaskowski uderzył w prezesa PiS

Rafał Trzaskowski na spotkaniu z sympatykami dużo mówił o oczekiwaniach młodych osób względem obecnej elity politycznej. Prezydent Warszawy stwierdził, że młodzi dziś żyją w innych czasach, kiedy to granice są otwarte, a oni swobodnie mogą poruszać się po świecie. Utrudnia im to jednak opinia o Polsce, która – według słów polityka Platformy Obywatelskiej – przed dekadą była podziwiana w Unii Europejskiej , a dziś patrzy się na nią jak na "chorego członka Europy".

Polska potrzebuje KPO

Podkreślił też, że powinniśmy zrobić wszystko, by uzyskać pieniądze z KPO, gdyż z tych pieniędzy korzysta już cała Europa do rozwoju. – A my mamy stać w miejscu? To jest po prostu działanie albo szaleńca, albo kogoś, kto nie rozumie polskiej racji stanu, albo kogoś, kto po nocach samotnie ogląda rodeo. I tak to dzisiaj wygląda, tylko wbrew pozorom to nie jest śmieszne – powiedział i uderzył w ten sposób Jarosława Kaczyńskiego.