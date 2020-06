Plastik nam spowszedniał. Przepisy o kaucji odkładane na później

Są kraje, których mieszkańcy od dawna zanoszą zużyte butelki i puszki do punktów zbiórki. Efekt: do przetworzenia trafia 80-90 proc. takich odpadów. Ot, choćby w krajach skandynawskich. W państwach, w których kaucja – ale też dobre nawyki – działają od lat, doszło również do ujednolicenia plastiku na opakowania, by różne jego rodzaje nie mieszały się przy przetwarzaniu, a o zużytej butelce nie myśli się jak o śmieciu, lecz tworzywie do dalszej obróbki – wylicza "Gazeta Wyborcza".