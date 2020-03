Nowy podatek na horyzoncie. Tym razem od odpadów plastikowych

W podatku od plastiku UE dostrzega nowe źródło wpływów. Jak pisaliśmy, chodzi o opłatę od nieutylizowanych opakowań plastikowych : im mniejszy recykling, tym większa wpłata do budżetu. Średnio w UE recyklinguje się 42 proc. plastiku, w Polsce ten wskaźnik wynosi ok. 35 proc.

Mimo ulgi, Polska byłaby piątym największym płatnikiem podatku plastikowego - czytamy w "Pulsie Biznesu". Płacilibyśmy do unijnego budżetu ok. 430 mln EUR rocznie, czyli ok. 1,85 mld zł.

Walkę z plastikiem kraje, w tym Polska, wprowadzają na różnych frontach. Sama segregacja to za mało, chodzi o przekonanie ludzi do tego, by mniej go zużywali. - Wprowadzimy system kaucyjny na jednorazowe butelki plastikowe i szereg programów redukujących zużycie plastiku - mówił premier Mateusz Morawiecki.