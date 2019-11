"Playboy" znika. Marcin Meller: "Następne spotkanie będzie stypą"

Zobacz także: Morawiecki pisze do Netflixa. Minister cyfryzacji komentuje

W ocenie Mellera pojawienie się polskiej edycji uznanego magazynu, było „powiewem nowości”. Chociaż „Playboy” był wydawany na licencji zagranicznej, to nie brakowało mu lokalnego folkloru.

– Amerykańskość? Zawsze to jednak polskie piersi polskie pośladki sprzedawały się lepiej. Jedynym wyjątkiem od reguły była Pamela Anderson – podkreśla nasz rozmówca, który był redaktorem naczelnym magazynu w latach 2003-2012.

– Niektórzy mówili, że to najlepsze czasy sprzedaży tego pisma. Pierwsze lata to rzeczywiście były la dolce vita. Dopiero kryzys 2008 roku i kolejne lata po nim spowodowały, że było trudno – wskazuje. Kiedy u Mellera pojawiła się sympatia do "Playboya"?