Są najnowsze dane o kondycji polskiego przemysłu

Akurat słucham jak produkuje się Morawiecki w Toruniu - aspekt historyczny rozwoju gospodarczego I RP i czasy jego rządu warszawskiego - jak sobie radzą. A tu nagle pogorszenie nastrojów wśród biznesu polskiego. Nawet nieźle prawi ale rzeczywistość znacząco odbiego od jego sloganów. No i śmiech - mówił o naprawie finansów publicznych - gdy ekipa PiS co roku zadłuża Polskę na 100 mld zł. Finowie już dokonali wyboru - rozrywkowa premier straciła posadę a przyszedł fachowiec. Pora aby to samo zrobić u nas!