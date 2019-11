Po paczkę do sklepów abc. Wkrótce będą placówkami pocztowymi otwartymi również w niedziele

Wkrótce będziemy mogli zamówić przesyłki do sklepów abc. Czy do każdego spośród ponad 8 tys. w całym kraju – to się okaże, bo decydują sami właściciele sklepów. To dla nich nie tylko sposób na zwiększenie liczby klientów, ale również zgodne z prawem otwieranie sklepu w każdą niedzielę.

Podziel się Dodaj komentarz