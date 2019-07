Podatek lotniczy. Francja wprowadza nową daninę

Podatek będzie miał różne stawki. 1,5 euro zostanie doliczone do biletów w klasie ekonomicznej na loty na terenie Francji i Unii Europejskiej. W przypadku biletów w klasie biznesowej na terenie UE stawka wzrośnie do 9 euro. Natomiast bilety na klasę biznesową w dalsze zakątki świata zostaną obłożone podatkiem w wysokości 18 euro.

Berlin zarabia na takiej daninie miliard euro, a Londyn - równowartość trzech miliardów. Nie zapowiada się więc na to, by ta opłata doprowadziła do zmniejszenia liczby klientów linii lotniczych we Francji.