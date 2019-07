Rekordowa kara dla British Airways za wyciek danych. Zapłacą 183 mln funtów

Brytyjskie biuro ds. danych osobowych informuje, że nałożona właśnie na British Airways kara grzywny jest najwyższa w historii organizacji. Jest też pierwszą, którą podano do publicznej wiadomości po wprowadzeniu w Unii Europejskiej Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO). Suma 183 mln funtów (ok. 864 mln zł) to 1,5 proc. globalnych obrotów British Airways w 2017 r. Maksymalna przewidywana przez RODO kara to 4 proc. przychodów firmy.