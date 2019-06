LOT zmienia trasy lotów. Przez wiszący na włosku konflikt Iranu z USA

W rejonie Cieśniny Ormuz i Zatoki Omańskiej doszło ostatnio do groźnych incydentów, które mocno zaogniły i tak złe relacje Waszyngtonu z Teheranem. W czwartek został tam zestrzelony amerykański dron - według Iranu wleciał on już w przestrzeń powietrzną tego kraju, natomiast 13 czerwca doszło tam do ataku na dwa tankowce.