Podatek miedziowy nie w smak Stanom. Kongresmeni piszą do Morawieckiego

Do treści listu dotarła "Rzeczpospolita". Napisali go Neal P. Dunn i Joe Wilson. Senatorowie podkreślają w piśmie, że podatek miedziowy, który płaci tylko KGHM, jest unikalny w przemyśle wydobywczym.

Kongresmeni punktują, że zwiększył on poprzednią efektywną stawkę podatku od wartości dodanej dla nowych inwestycji wydobycia miedzi z 38,5 do 89 proc. i przedłużył okres zwrotu o 11 lat.

Jak tłumaczą, opodatkowanie wydobycia złagodziły nawet takie kraje, jak Chiny, Mali, Peru i Sierra Leone - wszystko po to, by zracjonalizować daniny i zachęcić inwestorów do lokowania tam kapitału. W Polsce jednak nic takiego nie ma miejsca.