Podejrzana wołowina z Polski trafiła do szkół i przedszkoli w Sztokholmie. Dzieci już ją zjadły

Informacja spłynęła do szkół już po tym, gdy obiady zostały dostarczone do tych placówek, a następnie skonsumowane.

Już w zeszłym tygodniu szwedzkie władze sanitarne informowały, że do Szwecji trafiło łącznie 240 kg mięsa wołowego z polskiej rzeźni , która została zamknięta po słynnym materiale "Superwizjera" TVN.

Polski minister rolnictwa zapewnił w poniedziałek , że sprawa uboju chorych krów nie zostanie "zamieciony pod dywan". Jednocześnie stwierdził, że "mówienie o chorym mięsie to nadużycie". - To mięso było badane przez weterynarzy - powiedział Jan Ardanowski.

Szokujący reportaż TVN o uboju chorych krów w jednej z mazowieckich rzeźni odbił się echem nie tylko w Polsce, ale też za granicą. Wiadomo, że do dziesięciu różnych krajów UE trafiły prawie 3 tony mięsa. Pojawiają się jednak doniesienia, że państw mogło być nawet 14. Na Słowacji trefna wołowina została podana dzieciom na szkolnych stołówkach.

Według informatora Superwizjera ubój chorych zwierząt to bardzo dochodowy biznes. Czarny rynek ma kwitnąć od lat. Ogłoszenia można znaleźć w internecie - twierdzą dziennikarze. Na jednym "leżaku" (slangowe określenie chorej, lub padłej krowy) można zarobić nawet 1 tys. zł, choć najczęściej ubojnie płacą 400-500 zł. Hodowca na uśpienie musi natomiast wydać 500 zł.

W ten sposób właściciel pozbywa się problemu, a ubojnia zyskuje tani towar. Za zdrową krowę musi zapłacić 2,5 tys. zł, na kilogramie mięsa zarabia więc ok. 9 gr. Na kilogramie chorej to już ponad 2 zł. Jak informują autorzy materiału, średniej wielkości zakład zamiast 350 tys. zł zarabia więc ok. 2,5 mln zł.