"Podziemny System Bankowości" na liście ostrzeżeń KNF

- Działający za pośrednictwem strony internetowej https://volthan.com podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce. Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa zostało skierowane przez Urząd KNF z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe (wykonywanie czynności bankowych, w szczególności przyjmowanie wkładów pieniężnych w celu obciążania ich ryzykiem, bez zezwolenia KNF) do Prokuratury Rejonowej Warszawa Śródmieście - czytamy w komunikacie KNF .

Serwis, przed którym ostrzega Komisja, ma formę portalu informacyjnego. Publikowane na nim teksty zachęcają do skorzystania z "cudownych" inwestycji.

- Teraz możesz dołączyć do nowego systemu podziemnej bankowości, który cieszy się coraz większą popularnością w Polsce. Niesamowite jest to w jak szybkim tempie mały depozyt może urosnąć do rozmiarów fortuny - nawet w dzisiejszych czasach niskich stóp procentowych - czytamy w jednym z publikowanych na portalu artykułów.