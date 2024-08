Pogrzebią dopłaty do kredytu? Poruszenie po wpisie wiceministra

"Za tę samą kwotę państwo może wesprzeć porównywalną liczbę kredytów, co zbudować nowych mieszkań TBS/SIM" - napisał na portalu X wiceminister funduszy i polityki regionalnej Jan Szyszko. Odniósł się w ten sposób do powodów, dla których jego resort - jak napisał Szyszko - "ma uwagi" do Kredytu na Start i "preferuje inwestycje w społeczne budownictwo mieszkaniowe".

Dodał, że opcja budowy nowych mieszkań TBS/SIM jest "mechanizmem zwrotnym", co - jak wyjaśnił - oznacza, że wydane pieniądze "wracają do budżetu". "Przy wsparciu społecznego budownictwa państwo ma też kontrolę nad tym, gdzie powstają nowe mieszkania. Przy dotacji kredytów ta pomoc jest losowa" - napisał Szyszko.

Wiceszef MFiPR przypomniał też, że startowi programu Bezpieczny Kredyt 2 proc. w 2023 r. towarzyszył radykalny wzrost cen mieszkań. Ocenił, że program dopłat sprzyja zakupowi mieszkań na rynku pierwotnym, co zwiększa liczbę budów w metropoliach.

Wpis wiceministra poparli przeciwnicy tego programu.

"Dziękuję Panu za głos rozsądku! Nie dla 20 mld PLN dopłat dla deweloperów i banków", "Program nastart to transfer pieniędzy publicznych do kieszeni deweloperów. Trzeba raz na zawsze skończyć z tym sztucznym pompowaniem ceny", "Jeśli uda wam się powstrzymać ten skandaliczny projekt to Polska 2050 ma mój głos w najbliższych wyborach" -to tylko niektóre komentarze, jakie pojawiły się po wpisie wiceministra.

Kredyt #naStart. Są uwagi

W tym tygodniu MFiPR ponownie odniosło się do projektu ustawy o kredycie mieszkaniowym #naStart. "Proponowane w ustawie przepisy nie rozwiązują skutecznie problemu poprawy dostępności mieszkań" - wskazano w opinii. MFiPR zwróciło uwagę, że "ukierunkowanie wsparcia na stronę popytową, zamiast na stronę podaży mieszkań, może prowadzić do nieproporcjonalnego wzrostu cen na rynku mieszkaniowym w krótkim okresie, zanim podaż mieszkań dostosuje się odpowiednio".

Zgodnie z projektowanymi przepisami, dopłaty mają być udzielane na okres co najmniej 15 lat ze stopą oprocentowania na poziomie stałym ustalonym na okres 60 miesięcy.

Wysokość dopłaty do rat będzie uzależniona od liczby dzieci w rodzinie. Bezdzietni uzyskają dopłatę do rat z oprocentowaniem 1,5 proc. Rodziny z jednym dzieckiem - 1 proc., z dwojgiem 0,5 proc., a z trojgiem i więcej - 0 proc. W projekcie przyjęto też kwoty określające maksymalną podstawę naliczenia dopłat do rat, biorąc przy tym pod uwagę liczbę dzieci: 200 tys. zł w przypadku 1-osobowego gospodarstwa domowego, 400 tys. zł w przypadku 2-osobowego, 450 tys. zł w przypadku 3-osobowego, 500 tys. zł w przypadku 4-osobowego i 600 tys. zł w przypadku 5-osobowego gospodarstwa domowego.

Spór o dopłaty do kredytów mieszkaniowych

Wpis wiceministra Jana Szyszko ukazał już po tym, jak money.pl opublikował wnioski z analizy, przygotowanej przez Instytut Rozwoju Miast i Regionów, nadzorowany przez resort funduszy. W dokumencie zawarte zostały rekomendacje dotyczące tego, co powinno się stać z szykowanym przez MRiT "Kredytem mieszkaniowy #naStart".

Pierwsza z rekomendacji zakłada rezygnację z programu i wykorzystanie środków na zwiększenie wsparcia dla projektów w ramach Towarzystwa Budownictwa Społecznego (TBS) lub Społecznych Inicjatyw Mieszkaniowych (SIM). TBS-y powstały w wyniku ustawy o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa z 1995 roku, z kolei SIM są efektem zmian w tej ustawie z końca 2020 r.

Druga rekomendacja zakłada, że jeśli nie jest możliwa całkowita rezygnacja z kredytu mieszkaniowego "na start", to dobrze byłoby ten program ograniczyć terytorialnie. W taki sposób, żeby można było korzystać z niego w gminach położonych poza obszarami metropolitalnymi i turystycznymi.

