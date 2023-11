"Polacy kochają Orlen". Obajtek ogłosił nową inwestycję. Nawiązał do zmiany władzy

Transakcja dotyczy udziałów w pięciu złożach, na których Grupa Orlen już prowadzi eksploatację (Gina Krog, Sleipner Vest, Sleipner Ost, Gungne i Utgard). Wydobywany z nich gaz będzie przesyłany do Polski gazociągiem Baltic Pipe.

"Polacy kochają Orlen"

- Polacy kochają Orlen. Widzą jego rozwój. Widzą inne stacje, mają porównanie. Kochają Orlen. Kochajcie dalej Orlen, bo Orlen inwestuje - również w to, co lubicie - w sport. Praktycznie w każdej dziedzinie sportu oprócz logo naszej ukochanej ojczyzny, widzicie barwy biało-czerwone, ale widzicie też Orlen. I my też dziękujemy Polakom - mówił prezes Orlenu Daniel Obajtek podczas poniedziałkowej konferencji na temat norweskiej inwestycji.