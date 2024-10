"Nawet dobrze dla klimatu". Załamanie w sprzedaży. Minister zaskoczyła

Przypomnijmy: według najnowszych danych GUS sprzedaż detaliczna we wrześniu 2024 roku w cenach stałych była niższa aż o 3 proc. w porównaniu z tym samym okresem roku poprzedniego. To bardzo duży spadek. Najgłębszy od września 2023 roku , kiedy to odnotowano obniżkę o 0,3 proc

– Z tego co widziałam, to spadają głównie nie rzeczy pierwszej potrzeby, tylko raczej takie, bez których czasami możemy się obyć. Tekstylia z punktu widzenia klimatu to nawet dobrze, jak będziemy mniej tego typu rzeczy kupować, bo to jednak powoduje właśnie emisję - powiedziała minister Paulina Hennig-Kloska w Polsat News.