gospodarka Anna Unton 54 minuty temu

Polacy na kwarantannie to problem dla pracodawców. Firmy staną przed ciężką decyzją

Ponad 200 tys. Polaków nie może wychodzić z domu, ponieważ miało kontakt z osobą zarażoną koronawirusem. Wielu to pracownicy, a część z nich nie może swoich obowiązków wykonywać zdalnie. To dodatkowy koszt dla firm, które muszą szukać na ich miejsce ludzi do pracy.

Podziel się Dodaj komentarz