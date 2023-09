Polacy za kilka lat mają zarabiać średnio 10 tys. zł. Premier jednak nie powiedział, z czym to się wiąże

Taka podwyżka wynagrodzeń jest możliwa

Dziennik "Fakt" dotarł do prognozy Ministerstwa Finansów, która jest podstawą do konstruowania budżetu państwa na 2024 r. i na kolejne lata aż do 2027 r., czyli do końca przyszłej kadencji Sejmu. Wskazuje ona m.in. jak będą w kolejnych latach kształtować się: inflacja, wzrost gospodarczy oraz wysokość pensję.