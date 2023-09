Polacy mają zarabiać 10 tys. zł miesięcznie. Premier powiedział, kiedy

CZYTELNIK 13 min. temu zgłoś do moderacji 5 0 Odpowiedz

No tak za pięć lat średnia 10 tys. miesięcznie przy opłatach za mieszkanie 5 tys., do tego prąd 2,5 tys., gaz 2 tys. telefon 1 tys. , a za co żyć ?. Tego to już nie powiedział bo sam będzie brał milion miesięcznie to jemu starczy.