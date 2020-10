design Marcin Łukasik 29 minut temu

Polak potrafi. Projekt miejskiej hulajnogi doceniony za granicą

Hulajnoga, którą stworzył Mateusz Sipiora, waży tylko kilogram, jest w całości z aluminium, a jej koszt to 200 euro. - To zaawansowany prototyp, chcę wprowadzić go do produkcji niskoseryjnej – mówi autor. Wynalazek Polaka opisały już zagraniczne portale o designie oraz włoska edycja magazynu "Wired".

