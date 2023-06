Policzyła, jaka powinna być pensja żony. Można by było za nią kupić mieszkanie

"Czasami jakiś chłopiec mi napisze: 'łatwiej byłoby wynająć kogoś niż utrzymywać żonę'" – rozpoczyna swój filmik blogerka. Tego typu wiadomości skłoniły ją, by podliczyć, jakie są rynkowe stawki obowiązków domowych wykonywane zazwyczaj przez kobietę.

Codzienne obowiązki swoje kosztują

Ilona Kostecka rozpoczyna od sprzątania mieszkania . Blogerka wylicza, że w przypadku mieszkania 50-metrowego koszt ten wynosi 150 zł (Bankier.pl dodaje, że kwota ta nie uwzględnia okien, których mycie kosztuje 50 zł za jedno). Z kolei za posprzątanie domu o powierzchni 200 metrów kwadratowych trzeba zapłacić ok. 500 zł.

Codzienne sprzątanie kosztuje zatem 15 tys. zł w miesiącu. Rocznie daje to kwotę ponad 182 tys. zł.

Z kolei niania do opieki nad dzieckiem na osiem godzin zarabia miesięcznie ok. 5 tys. zł. Rocznie daje to zarobki na poziomie 60 tys. zł. Trzeba jednak tutaj zauważyć, że codzienna praca mamy nie kończy się po ośmiu godzinach. A nie każda rodzina może sobie pozwolić na opiekunkę czy na zostawienie pociech pod okiem babci.