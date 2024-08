Polska gospodarka nabierze rozpędu? Minister mówi, co może się stać w 2025 roku

- Polska gospodarka jest na drodze, by wzrosnąć o prawie 4 proc. w przyszłym roku w związku z oczekiwaniami co do wpływów z funduszy UE i niższych stóp procentowych w kraju - powiedział agencji Bloomberg Domański. - Oczekuję, że 2025 będzie rokiem, w którym napływ unijnych środków z funduszu odbudowy będzie największy - stwierdził.