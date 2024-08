"Polska wraca na fotel lidera". Tusk zachwycony danymi

W drugim kwartale tego roku produkt krajowy brutto Polski wzrósł w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku o 4 procent - podał w środę Eurostat. To dane poddane sezonowemu wyrównaniu, co - jak tłumaczy GUS - polega na eliminacji efektu zmienności kalendarzowej i zmienności dni roboczych (różnic czasu pracy w kolejnych miesiącach) oraz efektu sezonowości (corocznych, regularnych odchyleń od trendu obserwowanych w cyklu rocznym).