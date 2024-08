Donald Tusk skomentował nowe dane o PKB Polski. "Niemców to bijemy na głowę"

Jeszcze większy wzrost wskazał urząd statystyczny UE. Eurostat podaje, że PKB Polski wzrósł w drugim kwartale o 4 proc. rok do roku. W największym stopniu w Unii. Z kolei gospodarka Niemiec, do której nawiązał premier, skurczyła się o 0,1 proc.

Gorąco w komentarzach

Pod postem premiera zrobiło się gorąco. Niektórzy internauci pytają Donalda Tuska np. o to, kiedy paliwo będzie po 5,19 zł. Inni wskazują, że też są zaskoczeni, ale "rosnącymi kosztami życia" , a do tego wypominają wzrost inflacji .

Ekonomiści zaskoczeni

Ankietowani przez PAP ekonomiści spodziewali się, że wzrost PKB wyniesie plus minus 2,8 proc. Co mówią po publikacji wstępnych danych przez Główny Urząd Statystyczny?

- Na pewno mieli rację ci, którzy nie panikowali i nie rewidowali prognoz na cały rok w dół. My też dosyć konserwatywnie podchodziliśmy do tego i rzeczywiście odczyt 3,2 proc. za drugi kwartał daje trochę komfortu, jeżeli chodzi o cały rok. Wprawdzie mieliśmy trochę słabszych danych z początku trzeciego kwartału ze światowej gospodarki, czy to z Chin, czy z europejskich PMI, czy też z amerykańskiego rynku pracy, ale jak na razie cały czas jest szansa na wzrost na poziomie 3,0 proc. w całym roku w Polsce. Drugi kwartał to dobry sygnał i nawet jeżeli trzeci będzie trochę słabszy, niż wcześniej się spodziewano, to mamy lekką 'zakładkę' z tytułu lepszego, drugiego kwartału - podsumował Adam Antoniak, ekonomista ING.