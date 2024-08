Niemcy wciąż mają problem. Odbije się to na Polsce?

Bloomberg informuje, że analitycy obniżyli również swoje prognozy na 2025 r., do 1,1 proc. wzrostu PKB.

Niemcy wciąż mają problem

"Choć dane z ubiegłego tygodnia wskazują, że zamówienia i produkcja przemysłowa pod koniec tego okresu wzrosły, to jednak nie jest to jeszcze wystarczający wzrost, aby nadrobić dotychczasowe straty " - dodaje Bloomberg.

"Niemcy są naszym największym partnerem handlowym, a bliskość geograficzna do piątej co do wielkości gospodarki świata i największej gospodarki Unii ma być jednym z głównych powodów tego, że udało się nam odnotować okres trzech dekad spektakularnego wzrostu gospodarczego" - pisze serwis branżowy wnp.pl.