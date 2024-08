"Ponure prognozy". Liczby potwierdzają problemy Niemców

Niemiecki eksport był w czerwcu o 3,4 proc. niższy niż w maju i opiewał na kwotę 127,7 mld euro. To ponad dwa razy większy spadek niż prognozowali analitycy. Natomiast import wzrósł o 0,3 proc. do 107,3 mld euro.

Deutsche Welle, powołując się na Federalny Urząd Statystyczny, podkreśla, że znacznie gorzej wygląda eksport niemieckich towarów do USA - spadek wyniósł 7,7 proc. - do 12,9 mld euro. Natomiast wzrosła współpraca z Chinami - tutaj Niemcy wytransferowali towary o wartości 7,9 mld euro (wzrost o 3,4 proc.). Nasi sąsiedzi jednak znacznie więcej produktów ściągają z Państwa Środka (12,3 mld euro). O ponad 3 proc. skurczył się również eksport do krajów UE (wynosi prawie 70 mld euro).