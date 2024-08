Niemiecki przemysł coraz głośniej o bolesnej decyzji. Powodem ceny energii i biurokracja

Wyniki najnowszego badania DIHK wskazują na rosnący trend wśród niemieckich przedsiębiorstw do rozważania ograniczenia lub przeniesienia produkcji poza granice kraju. Odsetek firm planujących takie działania wzrósł z 21 proc. w 2022 roku do 37 proc. obecnie - podaje "Die Ziet". Szczególnie niepokojąca jest sytuacja w przypadku dużych przedsiębiorstw przemysłowych zatrudniających ponad 500 pracowników - aż 51 proc. z nich rozważa przeniesienie produkcji.

Niemieckie firmy niepewne przyszłości

Achim Dercks, zastępca dyrektora generalnego DIHK, zwraca uwagę na poważny problem braku zaufania niemieckiego biznesu do polityki energetycznej rządu. Jak twierdzi, przedsiębiorcy nie widzą jasnej perspektywy dla niezawodnych i przystępnych cenowo dostaw energii , co jest szczególnie istotne dla sektora przemysłowego.

Przemysł apeluje o pilne działania

Problemy niemieckich firm mogą okazać się negatywne dla polskich przedsiębiorców. Eksport Polski do Niemiec notuje bowiem coraz większe spadki, co ma wpływ na całą gospodarkę. W pierwszym kwartale 2024 roku wartość eksportu do zachodniego sąsiada zmniejszyła się o 8,7 proc. w porównaniu do roku poprzedniego. To już trzeci kwartał spadków z rzędu - wyjaśnia Obserwator Finansowy.