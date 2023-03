Polska może dostać nawet miliard złotych z Brukseli

Na te pieniądze z Brukseli liczy Polska

- Liczymy, że do końca kwietnia do polskiego budżetu może wpłynąć nawet sięgającej 1 mld zł. Docelowo, dzięki decyzjom o zwiększeniu tego funduszu, jest w tej chwili już jasne, że Polska będzie największym jego beneficjentem. Dziś można powiedzieć, że na najbliższe lata mamy zagwarantowane refinansowanie na poziomie 4 mld zł. My cały czas zabiegamy o więcej - podkreślił Szynkowski vel Sęk.

- To pokazuje, że opłaca się pomagać, opłaca się działać szybko i zdecydowanie, jednocześnie na arenie europejskiej walczyć o to, żeby Polska mogła otrzymać refinansowanie tych środków. To samo robimy w dziedzinie migracji, uważamy, że jeszcze cały czas zaangażowanie instytucji europejskich jest zbyt małe. 200 mln euro, które otrzymaliśmy w tej dziedzinie, to jest zbyt mało" – dodał.