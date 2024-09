Polska zwiększy produkcje amunicji. Jasna deklaracja prezesa PGZ

- Jednym z kluczowych wyzwań, przed którymi obecnie stoimy, jest brak odpowiednich zdolności produkcyjnych i niektórych technologii. Takie zdolności buduje się latami, a sytuacja na Ukrainie pokazała, jak pilne są to potrzeby. W ciągu najbliższych kilku lat planujemy znacznie zwiększyć nasze możliwości produkcyjne. Uważam, że nasze działania, które chcemy wdrożyć w najbliższym czasie, powinny doprowadzić do znaczącego zwiększenia produkcji amunicji w ciągu dwóch i pół roku. To zaspokoiłoby potrzeby polskiej armii na poziomie, jaki obecnie jest oczekiwany - powiedział w rozmowie z PAP powiedział PAP szef Polskiej Grupy Zbrojeniowej Krzysztof Trofiniak.