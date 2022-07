Przemysł zbrojeniowy w Polsce i na świecie

Czym jest przemysł zbrojeniowy i czym się zajmuje?

Przez pojęcie przemysłu zbrojeniowego należy rozumieć jeden z ważnych działów gospodarki krajowej. Zajmuje się on produkcją broni i amunicji i obejmuje kilka specjalistycznych gałęzi:

Przemysł zbrojeniowy na świecie – jakie są największe ośrodki?

Natomiast jeśli chodzi o europejski przemysł zbrojeniowy, to należy do niego łącznie 21 proc. sprzedaży z pierwszej setki największych producentów broni. W 2020 roku 26 europejskich firm znalazło się na takiej liście i sprzedało broń o wartości 109 mld dolarów.

W top 5 największych koncernów przemysłu zbrojeniowego na świecie znajdują się wyłącznie koncerny amerykańskie. Uzyskują one wielomiliardowe przychody z produkcji uzbrojenia. Lista ta obejmuje:

Biorąc pod uwagę wielkość eksportu produktów przemysłu zbrojeniowego, do najważniejszych ośrodków rozwoju tej gałęzi gospodarki zalicza się:

Jak wygląda przemysł zbrojeniowy w Polsce?

Polskiemu przemysłowi zbrojeniowemu daleko do osiągnięć, jakie notowane są przez największe rynki broni, jak USA. Jednak cały czas się rozwija i powiększa. Można go podzielić na dwa sektory. Firmy funkcjonujące w nim mogą być skupione wokół Polskiej Grupy Zbrojeniowej, ale jest też całkiem dużo przedsiębiorstw niezrzeszonych w tej grupie, do których należy zaliczyć m.in.:

Polskie Zakłady Lotnicze Mielec i Świdnik,

Lubawa,

Protektor Lublin,

Fabrykę Amunicji Myśliwskiej Fam-Pionki.

W 2020 roku firmy zrzeszone w PGZ oraz niezrzeszone wygenerowały przychody na poziomie 9 mld zł, co oznacza wzrost rok do roku o 4,8 proc. Sama Polska Grupa Zbrojeniowa wypracowała w 2020 roku przychody rzędu 6,5 mld zł, czyli o 9 proc. więcej niż w 2019 roku. Misją, jaka przyświeca Grupie, jest stopniowe zwiększanie potencjału obronnego Polski. Zajmuje się ona modernizacją i serwisem samolotów, śmigłowców czy okrętów pochodzących z krajów byłego Związku Radzieckiego.