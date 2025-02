Polski gigant apeluje do RPP. Branża ma problem z eksportem

Prezes Mlekovity apeluje do RPP

"Mocny złoty budzi obawy o konkurencyjność polskich eksporterów. Sprzyja za to kapitałowi spekulacyjnemu z zagranicy. Stanowi to istotne zagrożenie dla naszych dostawców – polskich rolników , którym gwarantujemy skup produkowanego przez nich surowca" - zaznacza Sapiński, cytowany przez Wiadomości Handlowe.

Branża mleczarska alarmuje przed poważnymi problemami

Prezes Mlekovity uważa, że brak działań może skutkować poważnymi problemami finansowymi wielu przedsiębiorstw, co w skrajnych przypadkach może prowadzić do redukcji zatrudnienia, czy nawet do upadłości firm, co odbiłoby się negatywnie na całym sektorze rolno-spożywczym w Polsce.