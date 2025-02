Ministerstwo Finansów odsłania karty. Oto ile wyniósł deficyt

faktycznie deficyt przydał by się niższy, tylko jak to zrobić od ręki? 500 mld to koszt kontraktów podPISanych przez płaszczaka wszystko na krechę. Do tego koszt obsługi zadłużenia po 8 latach balangi na kredyt to ponad 100 mld rocznie. 500+ powiększone do 800 to dodatkowe dziesiątki mld rocznie. Musimy też usunąć skutki powodzi stulecia. W końcu zaczęła się na poważnie realizacja inwestycji jak CPK czy elektrownia atomowa. A jeszcze musimy zapewnić skuteczną ochronę granic i naprawić to co zostało zabagnione przez minione 8 lat w zakresie wydatków na obronność. Pozostaje oszczędząć gdzie się da, choćby wydatki na kancelarię prezydencką, IPN, TK, neoizby SN no i ani złotówki dotacji partyjnej dla dojnej zmiany