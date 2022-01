Pora zapiąć pasy, będziemy spadać. Nadchodzi spowolnienie gospodarcze. Czy rząd może coś z tym zrobić?

eddd 16 min. temu zgłoś do moderacji 1 2 Odpowiedz

PIS prowadził krótkoterminową politykę gospodarczą opartą na luźnej polityce monetarnej. Ludzie tracili oszczędności w bankach z powodu niskich stóp procentowych i wydawali aby nie stracić więcej. Te wydatki podbijały koniunkturę i rząd miał więcej pieniędzy z podatków. Później rozpoczęto masowy dodruk pieniądza a to jeszcze podbiło koniunkturę ale w końcu inflacja wymknęła się spod kontroli. Jak władza stłumi inflacje to załamie to wzrost gospodarczy a jak tego nie zrobi to inflacja może rosnąć w nieskończoność (patrz Turcja, Wenezuela, Zimbabwe) i wtedy czeka nas totalna ruina. PIS liczy jedynie, że dociągnie do wyborów a później ktoś będzie się martwić