Portugalska agencja kosmiczna ma nowe logo. Czy czegoś Wam nie przypomina?

Powstała niedawno portugalska agencja kosmiczna Portugal Space ma własne logo. Nie byłoby w tym nic zaskakującego dla polskiego Czytelnika gdyby nie fakt, że przypomina on logo Polskiej Agencji Kosmicznej POLSA): oto mamy duży obiekt, nad którym zawieszony jest, gdzieś w przestrzeni, mniejszy. Niech każdy oceni, który podoba mu się bardziej i wale niech się przy tym nie sugeruje tym, że projekt portugalski kosztował 1500 euro, czyli ok. 6300 zł, a projekt przygotowany dla polskiej instytucji – 15 000 zł.

Wspomniane logo Polskiej Agencji Kosmicznej wywołało ogromne kontrowersje, dzięki którym wielu ludzi w ogóle się dowiedziało, że działa w naszym kraju taka instytucja. Tyle że logo to nie hasło reklamowe i jego celem nie jest zwiększanie rozpoznawalności, lecz identyfikacja wizualna. Na ogłoszony przez POLSA konkurs wpłynęło ponad 400 zgłoszeń Komisja konkursowa była wyraźnie zdegustowany ich poziomem, bo jak czytamy w komunikacie: " Niestety, żaden z przysłanych projektów nie spełnił wymogów estetycznych logotypu. Poza tym (…) w wielu przypadkach mieliśmy do czynienia z pracą odtwórczą". Ciekawi, jak zły poziom musiały prezentować propozycje? Niektóre z nich można obejrzeć tu i porównać projekty odrzucone ze zwycięskim .

POLSA zleciła więc wykonanie logo profesorowi Mieczysławowi Wasilewskiemu, znanemu plakaciście. Jak zauważa branżowy serwis Branding Monitor, umiejętność tworzenia doskonałych plakatów wcale nie musi przekładać się na talent do projektowania logo, bo to jednak dwa zupełnie inne obszary, dwie różne funkcje, różne środki wyrazu. Serwis punktuje niezrozumienie tematu przez zlecającą logo POLSA i samego profesora, więc zainteresowanych odsyłamy do tekstu źródłowego.