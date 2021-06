Posiadłość abp. Leszka Głódzia skontrolowana. Daniele miały tam wypas

Kontrolerzy sprawdzają, na ile teren był wykorzystywany do celów sakralnych. Jeśli okaże się, że tak nie było, samorząd może wystąpić o zwrot bonifikaty od Kościoła. W grze jest pół miliona złotych.

Jak wtedy przekonywał, wycena jest tak atrakcyjna, bo teren ma być przeznaczony na cele sakralne. Częścią umowy było też zrzeczenie się przez abp Głódzia roszczeń Kościoła do części Parku Oliwskiego i fragmentu drogi przy cmentarzu na Oruni.

Kontroli tego czy nieruchomość jest użytkowana zgodnie z przeznaczeniem, chciała Lewica. Posłanka Beata Maciejewska wskazywała, że teren służył przecież do wypasu danieli, a nie do celów sakralnych.

- W mojej ocenie abp Głódź używał tej nieruchomości do tego, by pasły się tam daniele. Za niecały miesiąc mija termin, w którym miasto może w tej sprawie zainterweniować i stwierdzić, że ta nieruchomość nie jest użytkowana zgodnie z przeznaczeniem. Dlatego dwa miesiące temu zwróciłam się do Urzędu Miejskiego o kontrolę - mówi posłanka Maciejewska.