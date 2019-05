Pośpieszne uderzenie w pedofilów. Projekt ma tyle błędów, że eksperci kwitują: "bubel prawny"

Trwa polityczny wyścig o to, kto pierwszy złoży bardziej rygorystyczny projekt ustawy zaostrzającej kary dla pedofilów. Nad tym, który w piątek trafić ma do Senatu, a został już przyjęty przed Sejm, prawnicy dosłownie załamali ręce.

Najpoważniejszy dotyczy zniesienia karalności czynu polegającego na doprowadzeniu małoletniego do lat 15 do obcowania płciowego, a więc zawęża odpowiedzialność za przestępstwa pedofilskie względem aktualnego stanu prawnego – napisali prawnicy.

Zniesienie karalności nie było intencją autorów projektu, lecz jest wynikiem nieprawidłowego napisania go. Jak zauważają autorzy liczącej 52 strony analizy, podzielenie artykułu na kilka części i przeniesienie zwrotu "takim czynnościom" do paragrafu 3 powoduje, że odnosi się on wyłącznie do innej czynności seksualnej. A to oznacza, że doprowadzenie małoletniego do obcowania płciowego nie będzie już stanowiło czynu zabronionego – czytamy.