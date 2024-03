Postrach z Polski? Zbrojeniówka może liczyć na całe lata koniunktury

Firmy zbrojeniowe z rekordowymi notowaniami

Kupują polskie Kraby i Pioruny

– Konflikt w Ukrainie zasysa przede wszystkim amunicję. I to z całego wolnego świata. I już to oznacza, że przemysł zbrojeniowy Europy, w tym Polski, na pewno będzie mógł liczyć na wysoką koniunkturę . Na pewno jesteśmy na fali wznoszącej – mówi ekspert od wojskowości.

– Nie bez powodu Piorun sprzedaje się też do państw NATO. I to bogatych, takich jak Norwegia. Kraj ten mógł wybrać ręczny system przeciwlotniczy, jaki by tylko sobie zaplanował – amerykański lub francuski. A wybrano polski produkt. Do tej pory to się nie zdarzało, by bogate, stare kraje NATO, wybierały polskie zaawansowane uzbrojenie. Inną niszową na rynku ciekawostką, może być także pojazd minowania narzutowego Baobab, a miny przeżywają na wojnie w Ukrainie renesans – mówi Cielma.