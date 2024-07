Pracownik na rodzicielskim. Co zyskuje pracodawca?

Według raportu "Równi w domu – równi w pracy. To się wszystkim opłaca", pracodawcy, którzy wspierają równe korzystanie z urlopów rodzicielskich przez oboje rodziców, zyskują na wielu płaszczyznach. Mariusz Jedynak z ZUS podkreśla, że "nowelizacje Kodeksu pracy w ostatnich latach oraz poziom wykorzystania poszczególnych świadczeń, to dobry barometr zmiany społecznej, którą obserwujemy".

Autorzy raportu zwracają uwagę, że praca w firmach promujących równościowe podejście do urlopów rodzicielskich staje się bardziej atrakcyjna dla potencjalnych pracowników. Organizacje, które priorytetowo traktują polityki przyjazne rodzinie, zwykle przyciągają najlepsze talenty i mają przewagę konkurencyjną w rekrutacji. Pracownicy są bardziej skłonni pozostać lojalni wobec firmy, która stawia na ich dobrostan i oferuje wsparcie w ważnych wydarzeniach życiowych, takich jak narodziny czy adopcja dziecka.

Korzyści dla pracodawców z urlopów rodzicielskich ojców

Raport szczególną uwagę poświęca korzyściom, jakie pracodawcy mogą czerpać z urlopów rodzicielskich wykorzystywanych przez ojców. Urlop rodzicielski ojca może być traktowany jako czas rozwoju osobistego i zawodowego, co przekłada się na nowe kompetencje pracownika. Umiejętności rozwijane w tym czasie, takie jak wielozadaniowość, zwiększone umiejętności negocjacyjne, komunikacja i rozwiązywanie problemów, mogą być bardzo korzystne dla pracodawców po powrocie pracownika do pracy.

Autorzy raportu podkreślają, że firmy wspierające urlopy rodzicielskie ojców przyczyniają się do budowania równości płci na rynku pracy. Wykorzystywanie urlopów rodzicielskich przez mężczyzn wspiera zawodowy rozwój kobiet i wpisuje się w strategię różnorodności i inkluzywności. To z kolei przekłada się na wymierne korzyści biznesowe - różnorodne zespoły generują lepsze pomysły, podejmują trafniejsze decyzje biznesowe, a firmy charakteryzują się mniejszym ryzykiem i większymi zyskami.

Wyzwania i rekomendacje dla pracodawców

Mimo korzyści płynących z równościowego podejścia do urlopów rodzicielskich, raport wskazuje na wciąż istniejące wyzwania. Badanie Polskiego Instytutu Ekonomicznego przytoczone w raporcie pokazuje, że aż 60 proc. ojców uważa, że ich pracodawcy nieprzychylnie podeszliby do ich decyzji o skorzystaniu z urlopu rodzicielskiego. To wskazuje na potrzebę zmiany kultury organizacyjnej w wielu firmach.

Fundacja Share the Care rekomenduje pracodawcom aktywne promowanie korzystania z urlopów rodzicielskich przez ojców. Karolina Andrian z Fundacji Share the Care podkreśla, że "dzięki nowym regulacjom ojcowie zaczynają być postrzegani jako równoprawni rodzice, a mamy przestają być traktowane jako pracownicy gorszej kategorii". To zmiana, na której korzystają również pracodawcy i całe społeczeństwo.

Raport zwraca uwagę na potrzebę edukacji pracodawców w zakresie korzyści płynących z równościowego podejścia do urlopów rodzicielskich. Autorzy sugerują, że firmy powinny tworzyć jasne polityki wspierające korzystanie z urlopów przez oboje rodziców oraz aktywnie komunikować te zasady pracownikom.

Eksperci podkreślają, że wspieranie urlopów rodzicielskich to nie tylko kwestia społecznej odpowiedzialności biznesu, ale przede wszystkim inwestycja w kapitał ludzki i długoterminowy sukces firmy. Firmy, które promują urlopy rodzicielskie dla ojców, mogą być postrzegane jako postępowe i odpowiedzialne społecznie, co przyciąga uwagę klientów, inwestorów i mediów, przyczyniając się do wzmocnienia wizerunku organizacji.

Raport wskazuje też, że równościowe podejście do urlopów rodzicielskich to nie tylko korzyść dla pracowników i ich rodzin, ale również istotny czynnik wpływający na konkurencyjność i sukces firm na współczesnym rynku pracy. Pracodawcy, którzy dostrzegą i wykorzystają potencjał tkwiący w równym traktowaniu rodziców, mogą liczyć na lojalnych, zmotywowanych i kompetentnych pracowników oraz pozytywny wizerunek na rynku.

