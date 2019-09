Prezes ZUS: "na wszystkie przedwyborcze obietnice patrzymy z punktu widzenia realnych możliwości"

Zdaniem Gościa Radia ZET zachowano to, na czym ZUS zależało: by ta składka była liczona od 50 procent dochodu; żeby nie była mniejsza od minimum czyli 30 proc. minimalnego wynagrodzenia i nie większa od 60 proc. przeciętnego wynagrodzenia;

- Chodzi o to, że muszą to być rozwiązania bezpieczne dla systemu i takie, które dają podstawy do ustalenia prawa do emerytury. Teraz ta propozycja spełnia te wymagania bezpieczeństwa - podsumowała prezes ZUS.