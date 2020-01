Prezydent może rozwiązać parlament. Są wątpliwości, jak interpretować Konstytucję

Konstytucja przewiduje, że rząd przedstawia Sejmowi projekt ustawy budżetowej najpóźniej na trzy miesiące przed końcem roku. Inny przepis przewiduje, że jeśli w ciągu czterech miesięcy od przedłożenia Sejmowi projekt nie trafi do podpisu prezydenta, może on zarządzić skrócenie Sejmu – czytamy w "Rzeczpospolitej".

Czemu służy to przypomnienie przepisów? Bo jest wątpliwość: rząd przedstawił projekt 30 września, ale budżet do dziś nie trafił na biurko prezydenta. Z końcem stycznia minie wspomniany czteromiesięczny termin i o ile można założyć, że Sejm przyjmie go błyskawicznie (tak jak wszystkie ustawy, na których zależy partii rządzącej), to również należy założyć, że Senat wykorzysta 20 dni, które ma na poprawki. W tym scenariuszu wspomniany wyżej termin konstytucyjny nie zostanie dotrzymany, wobec czego Andrzej Duda będzie mógł zdecydować o skróceniu kadencji Parlamentu – przekonuje opozycja.