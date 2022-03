Nowe dane pokazują moc polskiego przemysłu. "Pozytywna niespodzianka"

Produkcja przemysłowa w lutym rok do roku znowu wzrosła - podał GUS. Najnowsze dane mówią o dynamice na poziomie 17,6 proc. Konsensus analityków pytanych przez PAP oceniany był na 15,8-proc. wzrost.

Produkcja przemysłowa w lutym 2022 - dane GUS

W ujęciu miesiąc do miesiąca produkcja przemysłowa wzrosła o 3,6 proc ., podaje GUS. W styczniu odnotowano spadek wysokości -3,0 proc.

Z kolei ceny produkcji przemysłowej w lutym w ujęciu rok do roku wzrosły o 15,9 proc.

Czym to tłumaczyli? "Uparcie twierdzimy, że dotychczasowe wyniki to efekt sprzedaży de facto już wcześniej wyprodukowanego produktu (np. po otrzymaniu brakującej części). Z każdym kolejnym miesiącem efekt ten będzie coraz mniejszy. Do tego dochodzi niższa produkcja energii w lutym" - czytamy w analizie mBanku.