Produkcja przemysłowa w Niemczech. Słodko-gorzkie dane za styczeń

W perspektywie trzymiesięcznej sytuacja pozostaje stabilna - produkcja od listopada 2024 roku do stycznia 2025 roku utrzymała się na tym samym poziomie co w poprzednim kwartale (zmiana 0,0 proc.). Porównując dane rok do roku, widoczny jest jednak spadek - w styczniu 2025 roku produkcja była o 1,6 proc. niższa niż w analogicznym miesiącu poprzedniego roku po uwzględnieniu czynników kalendarzowych.