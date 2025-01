Produkcja przemysłowa w Polsce. Nie tego spodziewali się eksperci

Co to za eksperci, skoro spodziewali się nie wiadomo czego? Polski ład dusi gospodarkę a Tusk nic z tym nie zrobił przez rok. Do tego kicha w Niemczech a z ich gospodarką jesteśmy bardzo związani, więc wiadomo, że odbije się to na produkcji w Polsce. Zwłaszcza w branży motoryzacyjnej, przemysłowej i pochodnych. To, że mamy w ogóle jakiś wzrost to i tak dobrze.