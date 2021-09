Protest medyków. Rozmowy trwają, ale bez lekarzy z białego miasteczka

W czwartek po południu rozpoczęło się posiedzenie Trójstronnego Zespołu do Spraw Ochrony Zdrowia, zwołane na prośbę ministra zdrowia Adama Niedzielskiego. Jednym z punktów posiedzenia jest ścieżka wzrostu wynagrodzeń w ochronie zdrowia na najbliższe lata do roku 2027.

"Komitet nie pojawi się na spotkaniu zespołu Dwu(Trój)stronnego. Zapraszamy do #białemiasteczko" - napisano na Twitterze Komitetu Protestacyjno-Strajkowego Ochrony Zdrowia.

Przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych Krystyna Ptok, pytana w " białym miasteczku " w pobliżu KPRM o to spotkanie powiedziała, że "nie wchodzi się drugi raz do tej samej wody". Jak zaznaczyła, komitet oświadczył, że wychodzi z tego zespołu, dopóki prowadzony w jego ramach dialog "nie będzie konstruktywny, z poszanowaniem stron".

- Mamy każdą ze stron, która powinna zabierać głos w zakresie ochrony zdrowia, wynagrodzeń w ochronie zdrowia, bo to dzisiejsze posiedzenie jest poświęcone wynagrodzeniom w ochronie zdrowia - powiedział Andrusiewicz dla PAP.

Powody dla których Komitet nie pojawił się na rozmowach zostały szerzej wyjaśnione w liście do premiera Morawieckiego i wicepremiera Kaczyńskiego.

"Deklarujemy i zapewniamy, że jesteśmy gotowi do rozmów i współpracy w celu ratowania publicznej ochrony zdrowia. Wiemy, że bez radykalnych i natychmiastowych reakcji rządu RP to się nie uda. Jednocześnie wiadomo, że nie uda się to wam bez nas" - oświadczyli.