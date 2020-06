Przejęcie Lotosu przez Orlen. KE da zgodę

Komisja Europejska jeszcze w tym tygodniu ma powiadomić antymonopolowe urzędy w UE o warunkach, na jakich zezwoli na przejęcie spółki. Formalnie Bruksela ma na to czas do 22 lipca i nie jest jasne, skąd nagłe przyspieszenie.

Orlen zobowiązał się nie tylko do sprzedaży udziałów Lotosu w tej spółce. Z informacji Reutersa wynika, że dąży także do zapewnienia jej dostaw paliwa i ich zwiększania, a ponadto do budowy dla tej spółki terminalu do importu paliwa lotniczego.