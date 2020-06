Przejście w Medyce. Na polsko-ukraińskiej granicy odprawiane są auta towarowe i osobowe

Od 17 czerwca natomiast wznowione zostaną loty międzynarodowe. - Prawdopodobnie uregulowanie prawne będzie podobne do tego jak wprowadziliśmy na granicach lądowych, będzie to siatka europejska - powiedział w programie "Money. To się liczy" Bartosz Grodecki, wiceszef MSWiA. Po odmrożeniu lotów będziemy mogli polecieć do państw członkowskich UE, EOG i Konfederacji Szwajcarskiej.