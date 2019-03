Przekop Mierzei Wiślanej. Las wycięty, ministerstwo pokazuje specjalnie zmontowany film

W materiale widać planowaną infrastrukturę zarówno lądową, jak również instalacje wychodzące w morze. Budowa ma potrwać do 2022 roku. Kanał ma mieć ok. 1,3 tys. m długości i 5 m głębokości.

Przekop Mierzei Wiślanej wzbudza emocje. Zgodnie z intencjami rządu inwestycja ma zagwarantować Polsce swobodny dostęp z Zalewu Wiślanego do Bałtyku z pominięciem kontrolowanej przez Rosję Cieśniny Piławskiej. Poprawi też dostęp do elbląskiego portu dla jednostek o zanurzeniu do 4 m. Przez sam kanał będą mogły z kolei przepływać statki o długości 100 m i szerokości 20 m. Cała inwestycja zdaniem resortu poprawi też walory turystyczne miejscowości położonych nad Zalewem Wiślanym.