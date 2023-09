Przełom w inflacji? Nie ma się z czego cieszyć. Polacy zapłacą za sztuczki PiS-u [OPINIA]

Inflacja w stosunku do poprzedniego miesiąca 2023 r. spadła o 0,4 proc., co pomoże NBP w promowaniu ostatniego spotu "przedwyborczego", w którym mówi się o tym, że inflacja od czterech miesięcy (teraz już od pięciu) nie rośnie. Co więcej, ona nawet spada. I to prawda. W tym roku ceny mierzone koszykiem GUS w stosunku do poprzedniego miesiąca nie rosły. Można powiedzieć, że we wrześniu były nawet niższe niż w maju, bo w lipcu spadły o 0,2 proc. miesiąc do miesiąca, a we wrześniu aż o 0,4 proc. Oczywiście, pomogły nie tylko paliwa i energia, ale również sezonowe obniżki cen warzyw i owoców.