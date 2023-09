Kuriozalny spot NBP. "Skończyliśmy z grozą inflacji"

NBP o inflacji w nowym spocie

"Gdyby jeszcze kupował jajka, to powiedziałaby, że będzie kruche ciasto. Niemniej prawie-spot wyborczy NBP to z założenia dosyć cringe" - komentuje Hanna Cichy z Polityki Insight.

Przypominamy, że inflacja, według najprostszej definicji, to ogólny poziom wzrostu cen. Jeśli więc poziom ten spada, to znaczy, że doświadczamy niższego odczytu inflacji, a tym samym zmniejszenia tempa wzrostu cen .

Weźmy taką cebulę. Dwa lata temu jej kilogram kosztował 50 groszy, a rok później było to już 1,50 zł, czyli 200 proc. więcej. Jeśli cena tej cebuli rośnie nam o kolejne 50 gr, czyli do 2 zł, to te 50 gr odnosimy już do 1,5 zł i wówczas to już nie jest wzrost o 200 proc. tylko o ok. 33 proc. - tak kwestie cen tłumaczył kilka miesięcy temu w rozmowie z money.pl prof. Marian Noga, ekonomista, były członek Rady Polityki Pieniężnej.