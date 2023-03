"Przetrwaliśmy plagi egipskie". Polski deficyt za rok 2022 wyniósł 12,4 mld zł

Premier Morawiecki w swoim wystąpieniu przypomniał, że w roku 2022 r. rząd wprowadził "ogromne programy wsparcia, które w roku 2022 r. dotarły do chyba wszystkich mieszkańców, poprzez obniżkę podatku VAT na wszystkie podstawowe artykuły żywnościowe do zera, obniżkę, którą utrzymujemy cały czas w roku 2023". Dodał, że rząd obniżył też VAT na paliwa, gaz, energię cieplną i elektryczną, oraz akcyzę. Jak podkreślił, był to "wielki ubytek w finansach publicznych".

Deficyt budżetowy Polski

Premier nie oszczędził opozycji

- Doprowadzili do tego, że mafie okradały polski budżet i okradały Polaków z marzeń. Kto i jak zarządza finansami publicznymi, gospodarką, to nie jest "jakiś parametr ekonomiczny". To jest być albo nie być dla państw i narodów. To jest absolutny game changer - przekonywał szef rządu.