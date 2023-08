Przy kasach w Biedronkach pojawiły się tajemnicze komunikaty. Oto powód

RENCIŚCI 22 min. temu zgłoś do moderacji 2 2 Odpowiedz

BERLIN - Dawniej było w Lidl - Co dzień taniej - POLACY NIE NARZEKAJCIE - Teraz byliśmy na Urlopie w Jeleniej Górze a ostatnio w 2010 Roku - Mieszkaliśmy w tamtych stronach do 1989 Roku - W niektórych sprawach to Niemcy są 10 lat za Polską, wszędzie nowoczesność a zaopatrzenie w sklepach jak żywność, różnorodność towarów to Niemcy są 20 lat za Polską - Bardzo czysto nie jak tu dzielnica Neukölln - Według Jeleniej Góry, jest śmietnikiem - Nigdzie nie ma żebractwa na chodnikach, pod sklepami, bankami - Nie ma mieszkających penerów na materacach w centrach, pod sklepami itp. jak tu - Papierka nie znajdziesz na ulicy - Niemcy cofnęli się do tych lat 1990 - 1995 to co było w Polsce, czyli 20 - 25 lat bez postępu - BRAWO POLACY - Jechaliśmy z Jeleniej Góry do Görlitz pociągiem, czyściutko, wentylacja a z Gorlitz do Berlina, jako tako a z Cotbus, gorąco, duszno nie było czym oddychać, żadne okno się nie otwierało, ludzi pełny pociąg, normalna katastrofa